À vos marques, prêts, ramez!

Les embarcations se multiplieront sur le lac Saint-Louis, à Lachine, ce samedi. Une cinquantaine de participants sont attendus pour la troisième régate d’aviron de mer du club Aviron Lachine.

Des personnes de partout à travers la province se donnent rendez-vous au parc Stoney Point, dès 8h. Les athlètes s’affronteront dans les catégories simple, double ou quad pour hommes et femmes sur un trajet total de six kilomètres.

«Les bateaux sont généralement plus lourds et construits pour aller dans les vagues. Ils sont plus solides, puisqu’ils sont faits pour des conditions de mer. Ça demande plus de technique», indique Rémi Couture, le vice-président du club de Lachine.

Populaire en Europe, l’aviron de mer est en croissance en Amérique du Nord. Avec ses trois embarcations récemment acquises, le club Aviron Lachine souhaite initier le public à ce sport de glisse. Tous peuvent apprendre à le maîtriser, à condition d’être âgé de 8 huit ans et de savoir nager.

Plus d’infos sur avironlachine.ca