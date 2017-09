Se dépasser en duo

Les amateurs de crossfit auront l’occasion de se rassembler, repousser leurs limites et suer à grosses gouttes le 16 septembre, à Lachine. Empire Fitness, situé sur la rue Notre-Dame, organise une compétition amicale de type X-Fit en équipe.

«Les participants sont portés à davantage se surpasser, puisqu’une autre personne compte sur eux pour performer. Ça permet aussi de créer des liens», avance Sirine El-Samra, propriétaire du centre d’entraînement avec son conjoint Nicolas Larrieux.

Jusqu’à maintenant, une dizaine d’équipes ont confirmé leur présence. «C’est ouvert à tous. J’ai d’ailleurs lancé une invitation aux élus et aux autres centres d’entraînement de l’arrondissement», indique Mme El-Samra.

Les exercices se tiendront dans la salle d’entraînement de type Crossfit. Si Dame Nature coopère, une partie de la compétition aura lieu à l’extérieur. «On va essayer d’utiliser la rue et d’intégrer la course. Nous aurons aussi des rameurs du club Aviron Lachine. Il y aura trois entraînements et une finale», fait savoir la kinésiologue de formation.

Il s’agit de la deuxième compétition de X-Fit, un entraînement fonctionnel de haute intensité, organisé par les propriétaires d’Empire Fitness.

Plus d’infos sur empirefitnesslachine.ca