Sport à découvrir

Le spectacle d’une cinquantaine de rameurs naviguant sur le lac Saint-Louis, samedi, dans le cadre de la troisième régate d’aviron de mer, a permis aux quelque spectateurs rassemblés d’apprendre à mieux connaître ce sport.

Le débit du cours d’eau relativement calme a donné le ton à la course. À bord de leurs embarcations, des hommes et des femmes de tous âges ont parcouru un trajet total de six kilomètres.

«Comme il y a peu de vagues, les participants prennent plus de vitesse. Les embarcations se déplacent à environ 12 km/h. Plus tu vas vite, plus l’eau résiste. Les courses sont plus relevées», soutient Rémi Couture, le vice-président du club Aviron Lachine, qui organisait l’événement.

Le club Aviron Lachine a profité de l’événement pour faire découvrir ce sport de glisse au public. Le recrutement de membres représente un défi pour l’association.

«L’aviron est davantage populaire ailleurs au pays, comme en Ontario ou dans l’Ouest canadien, estime M. Couture. On espère que ça donnera envie aux gens de se joindre à nous. C’est un sport accessible. Nous sommes gâtés d’avoir un accès à l’eau à Lachine.»

Le club compte actuellement 130 membres âgés entre 8 et 76 ans.

Résultats

C1X Homme: Gabriel Hamann (Québec)

C2X Femme : France Doyle et Valérie Simard-Doyle (Alma)

C2X Homme: Michel Tremblay et Pierre Villeneuve (Alma)

C4X+ Femme: Marie Ève Côté, France Doyle, Annie-Claude Fortin, Valérie Simard-Doyle et Marie-Louise Pomerleau (barreuse) (Alma)

C4X+ Homme: Alain Rochon, Gabriel Hamann, Cédric Alliguie, Guillaume Chrétien (Boucherville)

Relève

Si l’aviron est encore peu connu chez les Québécois, trois jeunes athlètes de Lachine le pratiquent avec passion. Khiêm Tran-Dupuis, Noémi Rhéaume et Zachary Allaire ont eu l’occasion de partager le plaisir de ramer avec des athlètes de partout au pays lors des Jeux du Canada, à Winnipeg.

Khiêm Tran-Dupuis a participé à deux épreuves. Il a terminé en cinquième place pour le quatre de couple ainsi que pour le quatre de pointe. Noémi Rhéaume, sélectionnée comme barreuse du huit de pointe homme, a terminé en quatrième position avec son coéquipier Zachary Allaire. Le jeune homme a également fini en sixième place pour les deux de pointe.