Un Lachinois lance son premier livre

À sa retraite, Pierre Turcotte souhaitait suivre un cours de boulangerie, parcourir le chemin de Compostelle et écrire son premier livre. La réalité a finalement rattrapé les rêves puisque le Lachinois lance mardi son premier récit Le petit « h » du bonheur, qui rassemble ses trois projets.

Même si l’homme de 60 ans a commencé l’écriture de son roman il y a trois ans, le projet mijotait dans sa tête depuis bien longtemps.

Durant le temps des Fêtes, en 1980, sa conjointe Suzanne lui a offert un livre muni d’une couverture de bois qu’elle avait peinte à la main. À l’intérieur, elle avait glissé des feuilles vierges qui devaient permettre à l’ex-fonctionnaire fédéral de rédiger sa première oeuvre.

Ce n’est qu’à Noël dernier que le père de deux hommes de 28 et 30 ans lui a remis la première ébauche de son récit, en cadeau. «Ce fut beaucoup d’émotions. C’était l’aboutissement, 36 ans plus tard, de notre livre», raconte M. Turcotte, qui a appris en décembre que sa conjointe, le petit «h» de son univers, était atteinte du cancer du sein.

Auto-fictif

Dans son récit, M. Turcotte raconte l’histoire fictive de Martin Bouchard, un boulanger de Lachine, qui dicte son testament à son héritier. Voyageant de l’Égypte ancienne à la Révolution française, en passant par le chemin de Compostelle, l’homme de 67 ans initie son successeur à l’art de faire du pain.

«Même s’il y a de la fiction, je sais où elle commence et où elle finit», fait savoir l’auteur et président-directeur général des Éditions du petit escargot, qui s’est amusé avec les sons et les mots.

Au fil des pages, les lecteurs découvriront non seulement les étapes de panification, mais aussi le petit «h» du bonheur de ce boulanger en fin de vie.

Le lancement du livre Le petit « h » du bonheur a lieu le mardi 26 septembre, à 19h30, à la Librairie Paulines (2653 rue Masson, Montréal).