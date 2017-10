Discuter de sécurité avec la police

Deux mois après la collision mortelle survenue entre un camion et une piétonne, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal sensibiliseront les piétons et les cyclistes à l’intersection des rues Notre-Dame et Saint-Pierre, à Lachine.

Des agents du poste de quartier (PDQ) 8 seront présents dans le secteur du viaduc Saint-Pierre le 11 octobre, de 11h à 13h, afin de répondre aux questions de la population et discuter de leurs inquiétudes.

Autour d’un café, les citoyens pourront aussi échanger avec les policiers sur la sécurité et les diverses problématiques du secteur. L’événement «café avec un policier» se tiendra au restaurant Tim Hortons, situé sur l’avenue Saint-Pierre.