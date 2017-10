La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Lachine aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Les municipalités ont un rôle à jouer pour la santé de leurs citoyens en facilitant l’accès à des installations sportives qui les incitent à demeurer actifs. Quelles infrastructures de sport seront votre priorité et comment comptez-vous mener à bien ces projets?

Bernard Blanchet, Vrai changement pour Montréal

Pour vous permettre de bouger et de vous entraîner, peu importe l’âge ou la saison, nous voulons :

bâtir un centre sportif multifonctionnel, en partenariat avec les institutions scolaires. Nous ne pouvons plus construire un tel établissement sans qu’il ne soit associé à un parc-école;

moderniser nos parcs LaSalle, Dixie, Carignan, Kirkland en bonifiant les installations actuelles par l’ajout d’appareils d’entraînement multi-usages pour tous;

refaire les piscines du parc LaSalle pour y organiser des événements sportifs majeurs;

revoir les tracés des pistes cyclables pour qu’elles deviennent sécuritaires, même l’hiver, et mobiliser cyclistes, automobilistes et piétons pour une meilleure cohabitation;

développer et verdir les terrains vacants au centre de Lachine, (quadrilatère formé des rues Victoria, St-Antoine, 25 et 32e avenues), un projet mené par le privé ou en collaboration avec notre administration;

installer des quais et bassins de baignade sécuritaires et écologiques sur notre rive;

ouvrir l’aréna de Lachine à l’année.

Nous voulons que vous jouissiez d’infrastructures et de parcs de qualité. Le 5 novembre, changeons Lachine ensemble!

Claude Dauphin, Équipe Dauphin Lachine

Nous souhaitons permettre à tous les lachinois de pratiquer une activité sportive.

Il va de soi que notre priorité est la continuité de l’implantation, dans Lachine-Est, d’un futur centre sportif et communautaire pour tous. Nous avons pu obtenir quelque 24 M$ en PTI de la Ville de Montréal pour effectuer des acquisitions stratégiques dans le secteur, notamment pour le centre en question. Au-delà de ça, l’Équipe Dauphin Lachine a les priorités suivantes :

Remplacer le terrain synthétique de l’école Dalbé-Viau pour accueillir nos équipes adéquatement.

Obtenir, par l’entremise du programme Bleu Blanc Bouge de la Ville Centre, une patinoire extérieure communautaire réfrigérée accessible été comme hiver.

Rénover l’Aréna Martin-Lapointe pour y installer un nouveau système de réfrigération et ainsi obtenir une glace de qualité supérieure.

Loger adéquatement nos organismes sur le bord de l’eau pour que leur accès au canal Lachine soit plus accessible et sécuritaire pour les amateurs de sport nautique.

Sécuriser la piste cyclable pour que, tout au long de l’année en vélo ou en ski de fond, le circuit soit plus sécuritaire.

Catherine Ménard, Équipe Denis Coderre pour Montréal

Grâce à la capacité de réalisation de l’équipe Denis Coderre pour Lachine, nous respecterons les engagements suivants:

Construction d’un complexe sportif et communautaire comprenant : Bassin de natation de 50m (pouvant accueillir des compétitions) Des bassins récréatifs Gymnases & surface synthétique Locaux à vocation communautaire

L’activité physique passe également par la bonification des infrastructures sur le bord de l’eau tel que :

Modules de jeux pour enfants

Circuit d’entraînement urbain

Quais de baignade

Pistes piétonnes luminescentes

Notre équipe souhaite également favoriser le transport actif en créant des voies cyclables sécurisées, notamment sur : 48 e avenue 44 e avenue 18 e avenue (entre Victoria et St-Joseph) 10 e avenue Sherbrooke (entre la 55 e avenue et la 37 e avenue) Secteur industrielLa mise en place d’un système de vélo-partage dans l’arrondissement



Installation d’une patinoire réfrigérée qui permettra de prolonger la durée des activités

Optimisation de l’utilisation de l’aréna Pete Morin durant l’année entière

Optimiser le soutien à nos associations sportives

Ensemble, bougeons PLUS à Lachine

Maja Vodanovic, Projet Montréal

Nous verrons à la réalisation d’une patinoire réfrigérée au parc LaSalle, projet présentement en attente de subvention. Nous nous engageons également à mieux entretenir toutes nos patinoires extérieures.

Nous verrons à la reconstruction des piscines au parc Lasalle, projet qui permettra les compétitions de natation et de plongeon et qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Projet entièrement financé par le plan d’intervention aquatique de Montréal.

Nous rénoverons nos chalets de parcs et installerons des modules d’exercices pour les jeunes et les adultes.

Nous nous engageons à aménager un lieu de baignade avec deux grands quais dans le lac Saint-Louis et un pavillon avec douches, casiers, vestiaires et salle de bains pour ainsi encourager la pratique de tous les sports nautiques.

Nous nous engageons à concevoir et construire un centre sportif et communautaire, avec piscine intérieure, favorisant les rencontres intergénérationnelles et répondant aux besoins de la population grandissante de Lachine. Nous favorisons un emplacement adjacent à des espaces verts dans la zone de redéveloppement de Lachine Est pour encourager les investissements dans ce secteur.