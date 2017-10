La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Dorval aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Cette semaine, nous avons voulu aborder une question économique. Au cours des dernières années, un nombre grandissant de locaux inoccupés a été observé sur les artères principales de Dorval. Quelles actions concrètes prendrez-vous pour améliorer l’économie locale?

Marc Barrette, Indépendant

On va baisser les tax, on va offrir 3 mois gratuis pour une nouvelle entreprise pour s’installer a dorval. Avoir une compagnie avec des produits unique pour avoir plus de gens magaziner a dorval. Annoncer a des compagnie que dorval est ouvert pour le peuple. Mettre un responsable au développement pour amener des nouvelles commerces et ouvrir un centre d`emploi dans un local vide, pour les résidents de Dorval. Engager dans les compagnies.

Edgar Rouleau, Équipe Action Dorval

Les locaux inoccupés sont de plus en plus observés dans les diverses municipalités du Québec et Dorval n’est pas différente de cette situation.

Nous avons débuté en 2017 des rencontres avec des commerçants et travaillons en étroite collaboration avec le regroupement des Rues Principales.

Des sondages ont été effectués et en 2018 des rencontres de suivis vont avoir lieu pour évaluer comment on peut donner un élan dynamique à tous nos commerçants.

Vous pouvez être assurés que nous encourageons au maximum notre économie locale par l’achat à nos commerçants.

Pour être un succès, il doit y avoir un partenariat entre les commerçants, Rues Principales et la Cité ainsi que la participation des citoyens et citoyennes de Dorval.