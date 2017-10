Conseil en bref – Dorval

Plusieurs décisions ont été prises lors de la dernière séance du conseil de la Cité de Dorval. En voici les points saillants.

Centre aquatique Walters

Les installations aquatiques du centre situé sur l’avenue Dawson seront rénovées au coût de 2,6 M$ cet automne. En plus de la piscine extérieure et de la pataugeoire, une glissade d’eau sera ajoutée. La fin des travaux est prévue en juin.

Ordres de changement

Des ordres de changement s’élevant à 48 700$ ont été nécessaires au Complexe aquatique et sportif de Dorval. Une dizaine de modifications reliées à des conditions de chantiers inconnus ou à des modifications au plan ont été réalisées dans le cadre de l’ajout d’une salle d’entraînement.

Rejet des soumissions

À la dernière séance du conseil, les sept élus de Dorval se sont opposé à l’octroi du contrat pour la déviation de la conduite d’aqueduc de la bretelle des Sources. Même si l’entreprise Pavages d’Amour était le plus bas soumissionnaire, son estimation de 309 512$ pour les travaux était 93% plus élevée que l’évaluation de la Cité. L’administration relancera le processus d’appel d’offres, ce qui ne devrait pas retarder les travaux puisqu’aucun échéancier n’est fixé.

Arbres

La plantation de quelque 450 arbres en milieu privé est prévue cet automne à Dorval. Le GRAME a développé des partenariats avec des entreprises et des institutions, comme Cominar, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Dans le cadre de la campagne Un arbre pour mon quartier, 69 arbres ont été distribués aux résidents de Dorval en juin. La distribution de 78 autres arbustes aura lieu les 12 et 13 octobre.

Véhicule électrique

Dorval a acquis un Chevrolet BOLT entièrement électrique au coût de 49 500$. Il s’agit de son deuxième véhicule électrique, le premier, un NÉMO, ayant été acheté il y a une quinzaine d’années.