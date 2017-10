La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Dorval aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

La protection des parcs, espaces verts et milieux naturels suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la population. Comment comptez-vous vous y prendre pour protéger et mettre en valeur ces espaces?

Giovanni Baruffa, Indépendant

La protection de nos espaces verts est l’une de mes principales priorités pour l’avenir de Dorval. Nous ressentons déjà aujourd’hui les effets de nos espaces verts s’épuisés, alors qu’est-ce qui se passera dans le futur? Il est facile de dépenser l’argent des contribuables pour acheter des terrain vacant, mais je me concentrerai sur l’utilisation de la Loi pour protéger nos espaces verts actuels afin de ne pas les perdre aux profits des contracteurs. McConnell Woods sera considérée comme un terrain patrimoniale protégé et ne sera pas développé, de même que Pointe Picard restera comme un terrain de loisirs au bord du lac qui permettra aux familles, aux aînés et à nos anciens combattants de continuer à en profiter. En ce qui concerne nos parcs, nous nous concentrerons sur l’accessibilité pour tous. Avec moi en tant que Maire, je vais prendre des mesures pour notre ville et ne pas faire de promesses sans fondement qui apparaissent seulement pendant la campagne électorale et disparaissent rapidement. Nous devons travailler ensemble.

Michel Fontaine, Indépendant

Pour bien protégez nos acquis, espace verts, parcs et autres richesses naturel il faut s’assuré que l’ensemble de notre patrimoines naturels soit biens protégé et mise en valeur pour que les générations à venir puissent en apprécier leurs beautés. Je voudrais saisir l’opportunité qui mais donné pour m’exprimer sur le dossier du ruisseau Bouchard qui atteint un taux de pollution au delà des normes, les autorités municipal sont au fait de cette problématique depuis 2007 mais rien de bouge ? Il faut agir pour le bien être de l’environnement et de ses citoyens. L’inertie ne mène à rien dans la vie agissons ensemble.

Mario Mammone, Indépendant

Notre communauté à Dorval doit déjà vivre avec les conséquences du changement climatique. Nous faisons face à des tempêtes plus sévères. Les hivers et étés moins prévisible apportent avec eux inondations et dommages aux infrastructures (surtout aqueduc, égout, édifices et routes).

L’impact du changement climatique coûtera des millions à Dorval. Avant de se trouver avec des dommages encore plus grave, je verrai à ce que Dorval réduise son dioxide de carbone de 50% durant mon mandat.

Je crois fortement que nous devons mettre à jour nos lois municipales pour gérer la construction des mégadéveloppements dans nos secteurs résidentiels, ainsi que pour réduire l’impact écologique dans nos patelins déjà établis. Bref, nous devons s’assurer que nos lois priorisent l’environnement.

En tant que maire, je recommanderais et j’approuverais plus d’exigences pour la construction LEED et j’appliquerais une démarche plus stricte pour obtenir un permis de démolition dans nos secteurs résidentiels. Notre code de construction national et nos lois municipales ne vont pas assez loin pour assurer le développent durable dans notre Ville. Ils doivent donc être modernisés.

Edgar Rouleau, Équipe Action Dorval

Nous sommes fiers d’avoir, à Dorval, de nombreux parcs, plusieurs espaces verts mis à la disposition de tous les citoyens et citoyennes de la Cité.

La ville compte plus de 20 parcs et espaces verts situés partout dans la Cité.

Nous sommes à produire un dépliant qui indiquera la location de ces parcs et espaces verts.

En plus, les citoyens et citoyennes ont déjà accès aux berges du Lac Saint-Louis, par le parc du Millénaire, le parc Pine Beach et le parc Valois. Il y a également des accès par le Musée, le parc Saint-Charles et d’autres.

On peut estimer à 20% l’accès aux berges du Lac Saint-Louis pour tous.

Nous continuons à vouloir augmenter l’accès au lac, soit par le terrain fédéral de la rue Ducharme ou tout autre espace vert qui deviendrait disponible.

Le golf Dorval , les terrains utilisés dans nos écoles et autres, sont des espaces verts que tous les gens peuvent utiliser.

Nous planifions l’ajout d’un parc d’exercices pour les personnes à mobilité réduite.