100 bougies pour Irene Lane Hébert

À 100 ans, Irene Lane Hébert manie toujours aussi bien l’humour. Et quand on lui demande comment elle se sent d’avoir célébré son centième anniversaire le 3 octobre, elle répond du tac au tac: «Je me sens comme à 99 ans!».

Arrivée à Dorval en 1945 pour rejoindre son mari, la Néo-Brunswickoise y a élevé ses huit enfants, dont un a perdu la vie. Encore aujourd’hui, cette grand-mère de six petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants se garde bien occupée.

Résidente de la Maison Donalda-Boyer, sur l’avenue Dorval, la centenaire fait place à l’exercice, au bingo et aux diverses activités en compagnie des autres résidents, affichant une forme étonnante et un brin d’humour.