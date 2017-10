La recette du succès

À sa première année d’opération, le Marché à vos portes distribue des fruits et des légumes ainsi que des mets préparés à quelque 400 aînés dans l’arrondissement de Lachine. Afin de répondre aux besoins, criants sur le territoire, cette initiative du Marché Saint-Pierre dessert désormais sept résidences pour personnes âgées.

«On a commencé par deux résidences en octobre dernier. C’était un projet-pilote, mais on a rapidement constaté un engouement», indique Justin Loumana, le chargé de projet.

Grâce au soutien financier de l’arrondissement et de partenaires, comme la Caisse Desjardins de Lachine, le Marché Saint-Pierre a pu étendre son service. Entre avril et juillet, ce sont plus de 5000 kg de fruits et légumes qui ont été livrés aux aînés.

Grâce à ce marché ambulant, les personnes âgées peuvent effectuer leur commande par téléphone et la récupérer à même leur foyer, deux fois par semaine. «Durant l’hiver, les aînés sortent moins. Avec l’arrivée du temps froid, la demande sera grandissante», fait savoir M. Loumana.

En 2018, le Marché Saint-Pierre compte offrir son service dans dix résidences pour aînés de Lachine.

Popote roulante

Depuis un mois, le Marché Saint-Pierre a également mis en place un service de popote roulante.

En partenariat avec l’Hôpital de Lachine, les patients qui ont été hospitalisés et qui doivent retourner à la maison peuvent bénéficier de plats préparés à moindre coût. Les repas sont livrés à la maison.

Un point de service pourrait voir le jour dans le secteur de Duff-Court.

Chaque semaine, le Marché Saint-Pierre produit 150 plats préparés, 150 pains aux raisins, 100 gâteaux et 300 biscotins. Plus de 70% des produits transformés sont distribués dans les résidences pour aînés.