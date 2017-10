Le flag football a la cote chez les filles

Le flag football connait une popularité grandissante au collégial, notamment chez les filles. Depuis septembre, le Collégial international Sainte-Anne (CiSA) compte une équipe de flag football féminin au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Discipline accessible à tous, le flag football s’apparent au football canadien et américain, sauf que les joueurs doivent soutirer des bandes de tissus accrochées à la ceinture de leurs adversaires, plutôt que de les plaquer.

Après la tenue du camp de sélection, à la rentrée scolaire, l’équipe du CiSA compte 12 joueuses pour sa première saison. Depuis la mi-septembre, elles affrontent neuf équipes collégiales de la conférence du Sud-Ouest, section C.

Une première équipe de flag football masculin du CiSA pourrait aussi se joindre au RSEQ à l’automne prochain.

Première expérience

Nouvelle dans le RSEQ, l’équipe du CiSA figure en 8e position du classement général.

Malgré une saison en dents de scie, les joueuses gardent un bon moral. «C’est une nouvelle équipe avec beaucoup de potentiel. On s’améliore à chaque partie et on tisse des liens, indique Frédérique Creighton, une des deux capitaines de l’équipe. Notre objectif, c’est d’améliorer notre stratégie.»

En plus d’une pratique de deux heures par semaine, deux matchs sont à l’horaire les dimanches, permettant aux joueuses de perfectionner leur technique.

La saison tirant à sa fin, l’équipe de flag football féminin effectuera ses deux derniers matchs le 29 octobre au Collège Jean-de-Brébeuf.