La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Lachine aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Avec l’absence de stations de métro sur son territoire, plusieurs améliorations peuvent être apportées aux transports en commun et actif à Lachine. Quelles sont vos priorités et comment comptez-vous les mettre en place?

Bernard Blanchet, Vrai changement pour Montréal

« Le Rapide de Lachine », une solution ÉCOLOGIQUE, TECHNOLOGIQUE et surtout, LIVRABLE RAPIDEMENT, est proposée par l’Équipe Bernard Blanchet, Vrai Changement pour Montréal. Un Service Rapide sur Bus (SRB) circulant, entre autres, sur des emprises actuellement sous-utilisées.

En 20 minutes, les passagers atteindraient le métro Lionel-Groulx et/ou Angrignon. Le circuit, en majorité sur voies réservées, débuterait au rond-point Dorval et passerait par Lachine et LaSalle.

Le maire de Dorval, Edgar Rouleau et la mairesse de LaSalle, Manon Barbe, sont enthousiastes à l’idée d’offrir une telle desserte à leurs citoyens.

Le transport en commun, comme le transport actif, incluant BIXI, que nous visons à implanter à Lachine, est fondamental. Il contribue à la vitalité économique et sociale.

Nous sommes pour le métro, mais soyons réalistes. Ce système complexe est très coûteux. Il ne verra pas le jour avant plusieurs décennies. Quant au transport de type tram-train, il est révolu.

Les Lachinois veulent une solution ÉCOLO, TECHNO et surtout, PRESTO!

Le SRB : meilleure solution, immédiate et éprouvée. Toronto et Boston en sont quelques exemples. http://bit.ly/blanchet17

Claude Dauphin

Équipe Dauphin

Considérant que le REM ne s’arrêtera pas à Lachine, nous proposons l’aménagement d’une ligne de tramway qui partirait de la gare intermodale de Dorval vers le centre-ville. Son installation coûtant environ huit fois moins cher que le métro, cette solution nous apparaît plus réaliste, comme en conviendra sûrement le gouvernement qui finalement paie la note.

L’aménagement de la nouvelle gare du Canal justifie certainement nos représentations auprès du RTM pour renforcer davantage le service sur les lignes de train de Vaudreuil et Candiac, alors qu’avec la STM, nous visons l’amélioration de notre service d’autobus express le soir et les fins de semaine, notamment celui de la ligne 496.

Quant au transport actif, nous travaillons au déploiement de plusieurs aménagements cyclables tels que les entrecroisements cyclables et les feux cyclistes. Plusieurs sections de la piste du bord de l’eau seront repavées et nous y installerons deux ateliers de réparation de vélo. Nous entendons également entreprendre une étude de faisabilité pour relier le parc industriel au reste de l’arrondissement et faire le nécessaire pour attirer le BIXI.

Catherine Ménard, Équipe Coderre

La STM a bonifié son offre de service de 12 % sur 10 ans, soit 8 millions de km de plus et une hausse de budget de 20 % ! Il faut donc offrir davantage des mesures alternatives en transport collectif et c’est pourquoi la STM a ajouté 100 000 heures de service d’autobus, notamment avec la bonification des services des express 496 les soirs et les fins de semaine.

Le service de train est très populaire et efficace à Lachine, la problématique rencontrée est au niveau des fréquences des passages. C’est pourquoi des démarches sérieuses auprès des instances concernées seront mises de l’avant pour bonifier considérablement la fréquence des passages. Le train nous permet présentement de se rendre au centre-ville en 10 minutes, il est donc primordial d’en maximiser et d’en faciliter son utilisation avant de développer de nouveaux services. Des espaces sécuritaires pour stationner les vélos aux différentes gares seront également mis de l’avant.

Je souhaite aussi faire l’implantation du réseau Bixi dans l’arrondissement afin de faciliter le transport actif.

https://edclachine.wixsite.com/2017

Maja Vodanovic, Projet Montréal

La congestion routière est inacceptable et la croissance de notre population l’aggrave. Ce chaos routier nous coûte quelques milliards par année en perte de productivité. La solution passe par le transport en commun efficace.

Pour assurer le succès de nos secteurs en transformation et la compétitivité de nos pôles d’emploi, nous assurerons la fluidité et la qualité du transport en commun pour les familles et les employés. Nous planifierons l’espace public en intégrant les corridors nécessaires pour optimiser le transport et la sécurité des piétons et des cyclistes.

Nous instaurerons pour les aînés, la gratuité ainsi qu’un service de navette. Nous ajouterons de nouveaux autobus hybrides. De plus, le service de la ligne 496 sera amélioré la fin de semaine.

Notre principale proposition est de construire la ligne rose. Cette ligne de métro reliera directement Lachine au centre-ville et se fera en surface pour réduire les coûts et les délais de chantier. Cette solution avait été adoptée dans le plan de transport de Montréal de 2007, mais ensuite délaissée. Il est maintenant le temps d’agir.