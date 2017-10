Les candidats de Lachine croisent le fer

Organisé par Concert’Action Lachine, cette rencontre se voulait l’occasion pour les candidats de présenter leur plateforme électorale. TC Media Previous photo Next photo







Les quatre équipes de Lachine se sont rencontrées pour la première fois jeudi dans le cadre des élections municipales. Les problèmes en matière de transport se sont imposés dans ce débat, en plus de promesses électorales.

Les candidats ont pu faire valoir leur vision du transport en répondant à une question du public, qui soulevait les difficultés que cause l’absence de stations de métro sur le territoire de Lachine et quelques bémols quant au transport actif.

Équipe Dauphin Lachine a quelque peu écorché le projet de ligne rose mis de l’avant par Projet Montréal. «Qu’est-ce qui est plus réaliste? Nous, on a proposé un système de tramway de concertation avec Dorval et le centre-ville, afin que Lachine soit desservi. Système de tramway: 50 M$ du kilomètre. Métro: 350 M$ du kilomètre», a avancé Dominique Rossi, candidat dans le district du Fort-Rolland, mentionnant aussi l’amélioration de services pour la ligne 496.

Les membres d’Équipe Coderre ont eux aussi mis de l’avant la bonification des services les soirs et les fins de semaine sur la ligne 496. «Présentement, il n’y a pas d’arrêt de la 496 devant la gare du Canal. Il faudrait donc s’assurer qu’il y ait une synchronisation, autant au niveau du passage d’autobus que des arrêts d’autobus. S’assurer aussi de favoriser le transport actif vers ces gares», a indiqué la candidate à la mairie, Catherine Ménard.

Projet Montréal a pour sa part défendu la construction de la ligne rose, qui rejoindrait Lachine, en passant en surface sur les rails inutilisés du Canadien Pacifique. «Le métro, plusieurs personnes me disent [que] ce n’est pas réaliste, ça va prendre 30 ans. Vous savez, notre métro, la ligne orange et la ligne verte, elle s’est faite en grande partie, à peu près 30 stations, en 5 ans. […] Dans ce qu’on propose, de Vendôme à ici, le métro serait hors terre», a fait savoir la candidate à la marie, Maja Vodanovic.

Disant avoir eu des discussions avec le maire sortant de Dorval, Edgar Rouleau, et la mairesse sortante de LaSalle, Manon Barbe, le candidat à la mairie sous la bannière de Vrai changement pour Montréal Bernard Blanchet a quant à lui mis l’accent sur son projet de SRB, qui permettrait notamment de desservir Lachine-Est.

«On vous propose un SRB, service rapide par bus, qui existe partout dans le monde. Sur pneumatiques, il se promène dans la rue, il peut aller dans des emprises. Tu paies dans une borne et tu rentres directement, pour la fluidité.»

Échanges conviviaux

À l’exception de quelques pointes échangées, l’emphase de cette rencontre organisée par Concert’Action Lachine a été mise sur le contenu. Les équipes ont pu développer leurs idées sur le thème du développement social sans prise de bec.

Devant quelque 80 personnes, les candidats à la mairie de Lachine et aux postes de conseiller de ville et dans les districts du Canal, J.-Émery-Provost et du Fort-Rolland ont présenté à tour de rôle leur vision sur les enjeux abordés par la table de concertation.

La sécurité alimentaire, la réussite éducative, l’accessibilité aux transports pour les aînés, l’aménagement de l’échangeur Saint-Pierre et les relations entre l’arrondissement et la ville-centre ont notamment été au centre des discussions, qui ont effleuré à quelques reprises l’avenir de Lachine-Est.

Les vocations possibles pour le futur de la Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, située sur la rue Provost, ont aussi été abordées par certains lors de la question concernant les logements sociaux puisqu’elle est envisagée comme un site potentiel pour des habitations communautaires.

Le public était invité à soumettre des questions aux quatre équipes à la fin de la rencontre. L’accessibilité aux banques alimentaires et les services aux anglophones ont notamment été mentionnés par les citoyens.

Plus tôt dans la journée, les candidats à la mairie de Lachine ont pris la parole devant les élèves du Collège Sainte-Anne, à l’occasion d’un panel organisé par l’établissement scolaire.

La date des élections est fixée au 5 novembre.

