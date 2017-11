De la musique pour sensibiliser

Une demi-journée sous le signe de la prévention à la consommation du cannabis intitulée «Touche pas à mon pote» est organisée par Jeunes Actions Insertion Lachine (JAIL), le 16 novembre au Royal Alexandra.

«Avec la légalisation du cannabis qui s’en vient, nous pensons qu’il est important de faire de la prévention, de rassembler la communauté pour sensibiliser les jeunes à la dépendance et aux problèmes de santé mentale», explique Matthieu Wallace, fondateur de l’organisme JAIL.

M. Wallace profitera de l’occasion pour raconter sa propre histoire liée à la consommation dans le but d’abolir certains tabous et d’ouvrir la discussion avec les jeunes. «Il faut faire la différence entre consommation récréative et dépendance. Si tu fumes au lieu de manger des céréales le matin, par exemple, c’est qu’il y a clairement un problème», lance-t-il.

Le nom de l’événement, tiré du slogan de SOS Racisme, se veut un message au gouvernement fédéral. «La légalisation doit passer d’abord par la prévention et l’encadrement, et ne devrait pas juste servir à faire de l’argent», soutient-il.

En début d’après-midi, les jeunes pourront participer à la création d’une murale collective. Des concerts suivront avec le rappeur Sans Pression, originaire de Montréal, qui livrera une performance live.

Plusieurs artistes de la scène hip hop locale, rassemblés par les productions Longzone basées à Longueuil, seront aussi au programme. L’entrée est libre.