Des écoles en attente d’agrandissement à Lachine et Dorval

Le nombre croissant d’élèves sur les territoires de Dorval et Lachine force la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) à agrandir. La CSMB attend le feu vert de Québec pour lancer les appels d’offres afin d’accueillir davantage d’élèves le plus tôt possible.

À l’édifice Jean-XXIII de l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII, 22 locaux et un gymnase double sont nécessaires pour répondre à la croissance du nombre d’élèves.

«Nous ne sommes pas en débordement, mais l’école est pleine. Nous faisons preuve d’ingéniosité pour transformer les locaux, fait savoir la conseillère en communications de la CSMB, Gina Guillemette. On a besoin de ce financement. Dès qu’on a l’accord, on débute le processus.»

Avec ce projet estimé à 26 M$, l’école pourrait accueillir 600 élèves supplémentaires. Présentement, quelque 1680 jeunes fréquentent l’établissement scolaire de l’avenue Dawson.

Lachine

En prenant en considération le développement de Lachine-Est et le nombre grandissant d’élèves, la CSMB a formulé des demandes d’agrandissement pour deux écoles de Lachine.

Saint-Louis pourrait accueillir 160 enfants supplémentaires grâce à l’ajout de huit locaux et d’un gymnase double, au coût de 9,78 M$. L’établissement scolaire compte présentement 420 élèves.

L’école Catherine-Soumillard pourrait quant à elle être agrandie de huit locaux et d’un gymnase pour environ 9,1 M$, afin d’accueillir un total de 560 jeunes.

La CSMB a accueilli plus de 2300 nouveaux élèves sur son territoire cette année. Une demande de financement s’élevant à 261 M$ a été formulée au gouvernement provincial pour une quinzaine d’établissements en tout, une première.

Cure de jeunesse

L’édifice Dalbé-Viau du Centre de formation professionnelle (CFP) de Lachine a été agrandi au coût d’environ 4,9 M$. Les élèves du programme Mécanique de machines fixes, entre autres, peuvent se pratiquer sur une nouvelle centrale thermique à la fine pointe de la technologie. Le nouvel espace permet aussi la tenue d’ateliers de travail pour les programmes Réfrigération et Entretien général d’immeubles.