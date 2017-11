À la recherche de cadeaux pour des enfants

À l’approche de Noël, Le Parados recherche de généreux donateurs afin d’offrir des cadeaux aux enfants hébergés à la maison pour femmes victimes de violence conjugale, à Lachine.

Les dons amassés dans le cadre du projet des «Anges» seront remis aux enfants lors d’une grande fête, le 17 décembre.

Il sera possible de donner des cadeaux ou des contributions monétaires au plus tard le 13 décembre, au Salon Koryne, sur la rue Provost, ainsi qu’Au Bal Masqué, sur la rue Notre-Dame. L’âge et le sexe des enfants seront inscrits sur des «anges».

Depuis plus de 34 ans, Le Parados offre un endroit sécuritaire aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants. À ce jour, plus de 2000 femmes, accompagnées de leurs enfants, ont été hébergées par l’organisme sans but lucratif. Le Parados offre 16 places d’hébergement.

Plus d’infos sur leparados.com