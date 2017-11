La fièvre du hockey gagne Lachine

Lachine vibrera au rythme du hockey à compter du 8 décembre. Quelque 500 participants se rassembleront à l’occasion de la 28e édition du Tournoi Bantam Optimiste de Lachine jusqu’au 17 décembre.

Les joueurs inscrits dans les catégories Bantam A, B, AA et BB s’affronteront aux arénas Pierre «Pete» Morin et Martin-Lapointe. Le match d’ouverture opposera les Maroons #2 de Lachine aux Étoiles du St-Laurent le 9 décembre, dès 12h30. Les partisans pourront encourager les trois autres équipes locales lors de leurs premières parties cette même journée, entre 10h30 et 14h30.

Le président d’honneur de cette édition est nul autre que le Lachinois Daniel Goneau, qui a évolué pendant 15 ans dans le hockey professionnel. L’ancien joueur des Rangers de New York sera à l’aréna Pierre «Pete» Morin les 9, 15 et 17 décembre afin de rencontrer les partisans.

Le Tournoi Bantam Optimiste de Lachine poursuit sa tradition pour une troisième année consécutive. Les spectateurs peuvent apporter des denrées non périssables pour remettre à La Guignolée de Lachine. À noter que cette année, l’admission au tournoi est gratuite.

Pour plus d’infos tournoibantamlachine.com