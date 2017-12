Pleins feux sur Lachine

Spectacle et activités familiales boucleront les festivités du 350e anniversaire de Lachine. L’année 2017 a été marquée par des célébrations rassembleuses et teintées de nostalgie.

Petits et grands sont attendus à l’église des Saints-Anges-Gardiens ce samedi. Activités pour tous, concerts et animations seront au programme. «C’est une occasion privilégiée de célébrer, tous ensemble, notre histoire et notre patrimoine », souligne la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

À compter de 13h, le site extérieur de l’église fera place aux festivités familiales, avec une course à obstacles, un atelier de décoration de sapins de Noël, exposition de photos d’époque et des chants de Noël, entre autres. Le père Noël et ses lutins seront également sur place pour l’occasion.

Les Boréades de Montréal et le Chœur Ambiance de Lachine seront en prestation. La présidente d’honneur du 350e, Chantal Lacroix, animera la soirée.

Les festivités prendront fin sur le parvis de l’église, alors que la population pourra danser sur la musique du DJ Losier.

Plus d’infos sur 350lachine.com