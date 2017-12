Revue de l’année 2017 à Lachine

Une page se tourne sur les 12 derniers mois, qui ont été riches en actualités à Lachine et Dorval. Regard sur quelques événements marquants survenus au cours de l’année.

Victoire de Projet Montréal

Un vent de changement a soufflé sur l’arrondissement de Lachine le 5 novembre. Avec quatre partis sur les rangs, les Lachinois ont opté pour le changement plutôt que la continuité. Claude Dauphin, qui sollicitait un cinquième mandat, a été défait par Maja Vodanovic, élue sous la bannière de Projet Montréal.

Le projet VillaNova prend forme

Après avoir été suspendu, l’important projet immobilier VillaNova a conclu une entente hors cour avec l’arrondissement de Lachine, qui avait porté en appel l’injonction accordée au promoteur Développement Lachine Est (DLE). La décontamination du site a été complétée en juillet pour permettre le début des travaux d’infrastructures. Les premières unités pourraient voir le jour ce printemps.

La fin d’une saga

Après quatre ans de procédures judiciaires, la Ville de Montréal a remporté le procès contre le promoteur Groupe Pacific, qui souhaitait développer un espace vert de Lachine et Côte-Saint-Luc. Le projet Petite Rivière prévoyait la construction de 1500 unités d’habitations sur le terrain de 57 hectares. Après cette première victoire, Les Amis du parc Meadowbrook poursuivent leur bataille et souhaitent que le site devienne un parc nature accessible à la population.

Une page d’histoire se tourne

Les Mardis cyclistes de Lachine, rendez-vous incontournable pour les amateurs de cyclisme, ont soufflé 40 bougies. Après quatre décennies à la tête des Mardis cyclistes de Lachine, le fondateur Joseph «Tino» Rossi tire sa révérence. La saison a aussi été marquée par de nouveaux records. Jean-François Laroche de Cycles Régis a décroché son septième championnat du populaire critérium. De son côté, Pier-André Côté de Silber Pro Cycling a remporté la finale avec un temps de 58 minutes 11 secondes.

350e anniversaire

C’est avec le cœur à la fête et un brin de nostalgie que les Lachinois ont célébré 350 ans d’histoire. Les citoyens se sont rassemblés en grand nombre tout au long des célébrations du 350e anniversaire, lancées en grande pompe le 31 décembre. L’inauguration du parc de la Marina d’escale, la Fête des neiges, le retour aux années folles ainsi que les Nocturnes historiques ont à leur tour marqué l’histoire de Lachine.

On ne peut oublier…

La tempête sur l’autoroute 13!

Au moins 300 véhicules sont restés immobilisés pendant des heures sur l’autoroute 13 Sud, faute de secours, lors de l’importante tempête du mois de mars. Des automobilistes étaient aussi demeurés coincés au rond-point Dorval ainsi que sur l’autoroute 520. Plus de 350 vols ont été annulés à l’aéroport Montréal-Trudeau, en deux jours. En novembre, la Cour supérieure du Québec a autorisé la demande de recours collectif contre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en lien avec ce cafouillage.

Ils ont aussi retenu l’attention …