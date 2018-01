Du futsal à Lachine

Les Lachinois ont eu droit à un haut niveau de compétition alors que des élèves du Collège Sainte-Anne se sont mesurés aux meilleurs joueurs de futsal junior des États-Unis.

Ces matchs amicaux ont rassemblé quelque 180 jeunes âgés entre 12 et 14 ans. Les six équipes de la délégation de Sainte-Anne, composée d’une vingtaine de gars et de filles, ont affronté les équipes américaines.

«Ce n’est pas tous les jours qu’on peut accueillir la sélection américaine, et ça se passe chez nous. Les organisateurs voulaient jouer contre des équipes québécoises», s’est réjoui Bruno Routhe, le directeur technique du programme Soccer+ du Collège Saint-Anne.

Les rencontres entre ces équipes nationales avaient lieu précédemment à Toronto. C’est la première fois que Lachine est hôte de l’événement, qui a eu lieu du 27 au 30 décembre.

Des athlètes d’Ottawa et du Sporting Montreal Futsal Club se sont aussi mesurées aux joueurs américains.

Expansion

Le Futsal s’apparente au soccer. «La différence c’est que c’est du 5 contre 5. Le ballon est différent et les règlements aussi. C’est plus rapide, plus intense et plus technique», explique M. Routhe.

Ce sport offre plusieurs bénéfices aux athlètes. «C’est bon pour le développement des joueurs. Comme c’est rapide et intense, c’est très bien pour la prise de décision et pour améliorer la technique», soutient-il.

De plus, comme le futsal nécessite moins de joueurs, les besoins en logistique et en frais sont moins nombreux. Ce n’est donc pas étonnant de voir cette discipline en pleine expansion partout à travers la province. «Sur le plan scolaire, c’est bien établi», fait savoir Bruno Routhe.

Opportunités

Les élèves du programme Soccer+, qui entame sa sixième année, ont participé à des tournois régionaux, provinciaux ainsi qu’internationaux, notamment au Costa Rica. «Ça leur permet de voir ce qui se fait à l’extérieur de l’Amérique du Nord et de découvrir d’autres styles de jeu», mentionne M. Routhe.

Depuis quatre ans, les joueurs de Sainte-Anne participent aux championnats régionaux de futsal des États-Unis, à Boston. L’an dernier, ils ont pris part au Championnat national de futsal à Kansas City.

Cette participation offre la chance aux athlètes de Lachine de se faire remarquer par des universités américaines. Preuve que les joueurs du Collège se démarquent, des élèves ont été approchés pour recevoir des bourses scolaires.

Il ne serait pas surprenant de revoir les équipes américaines à Lachine l’an prochain.