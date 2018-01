Dorval sur la planche à dessin

Les citoyens auront leur mot à dire quant à l’avenir commercial de Dorval, alors que des démarches se poursuivent en vue de dynamiser les artères principales.

Deux consultations publiques menées par Rues Principales Dorval, en collaboration avec la Cité, permettront aux citoyens de Dorval et des environs ainsi qu’aux commerçants de participer à cette vision commune.

«On cherche à connaître la position sur laquelle on devra travailler pour maximiser le potentiel commercial», soutient Pierre Soucy, le président de l’association des marchands, qui compte près de 90 membres.

Des ateliers co-design viseront notamment à recueillir des informations du public. «Les participants pourront proposer de nouveaux commerces et trouver des solutions qui correspondent à leurs besoins. Ils auront des plans de Dorval et pourront dessiner ou faire des ajouts», indique Béatrice Cuzzi, la chargée de projet de Rues Principales Dorval.

À la suite de ces consultations, un rapport sera émis en février par la firme BC2.

Potentiel

Rues Principales Dorval souhaite développer le plein potentiel de Dorval, où se situe notamment l’aéroport Montréal-Trudeau. «Ce sont nos voisins. On veut les connaître davantage. L’aéroport fait partie de l’identité de Dorval. On ne peut pas les dissocier l’un de l’autre», estime M. Soucy.

Parmi les idées mises de l’avant, une navette pourrait transporter les employés de l’aéroport vers les artères principales sur l’heure du dîner. La tenue d’un marché public pourrait aussi permettre d’attirer de nouveaux consommateurs dans les commerces de Dorval.

Une trentaine de places d’affaires sont présentement à louer sur l’avenue Dorval, le chemin Bord-du-Lac et les Jardins Dorval. Lors du sondage réalisé en juin, des répondants ont fait savoir que les locaux vacants représentaient un frein à leur fréquentation.

Rues Principales Dorval compte pour sa part l’utiliser comme un potentiel de développement pour l’implantation de nouveaux marchands. L’association se lancera à la conquête de nouveaux commerçants au cours de l’année.

Enjeux

En plus du sondage en ligne, des rencontres avec les commerçants et des sessions de travail ont notamment été réalisés au cours des derniers mois. Un salon mobile a été aménagé dans divers événements durant la période estivale afin de mettre en valeur les services et produits des commerces établis à Dorval.

Au terme de ces démarches, différents enjeux ont été identifiés. L’offre commerciale doit être bonifiée et l’identité des artères commerciales doit être redéfinie.

Une seconde étude est réalisée concernant l’attractivité physique sur ces artères commerciales. Un plan d’action recueillant l’ensemble des démarches sera présenté au cours de l’année.

Les consultations se tiendront le 27 janvier, de 9h à midi ainsi que le 29 janvier, de 18h à 21h, au centre communautaire Sarto-Desnoyers (Salon D).

Plus d’infos sur dorvalmainstreets.com