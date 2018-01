Opération déneigement

Qui dit chutes de neige dit aussi opérations de déneigement. Avec le froid et les accumulations des derniers jours, les équipes de Lachine mettent les bouchées doubles afin de dégager les voies sur l’ensemble du réseau.

Bien que complexes, les opérations de déneigement, soit le déblaiement et le chargement de la neige, sont planifiées et préparées. Sur les 200 km de réseau routier, ces opérations sont effectuées par les cols bleus et deux firmes privées, dont les contrats ont été octroyés par la ville-centre.

Pavages D’Amour est en charge du secteur ouest, entre les 32e et 55e Avenues et Marina s’occupe de la partie est, entre la 6e Avenue et le quartier Saint-Pierre.

Le reste du territoire, incluant le parc industriel et le boulevard Saint-Joseph, est opéré par la quarantaine d’employés de l’arrondissement. Les cols bleus effectuent l’épandage d’abrasif sur l’ensemble du territoire.

Le déblaiement et le chargement de la neige se déroulent selon un ordre de priorités, préétabli par la ville-centre. Les artères principales, telles que la 32e Avenue, le boulevard Saint-Joseph, les rues Victoria, Saint-Antoine et Provost, ainsi que la caserne de pompiers, le poste de police et l’Hôpital de Lachine figurent au haut de la liste.

C’est la ville-centre qui décrète les opérations de chargement. À Lachine, elles se déroulent de jour plutôt que de nuit, alors que de nombreux automobilistes quittent leur domicile pour aller travailler, libérant les rues.

Intempéries

Les saisons hivernales se suivent, mais ne se ressemblent pas. «L’an dernier, il y a eu quatre opérations de chargement de neige. On est rendu à trois cette année», fait savoir Anne-Marie Dion, contremaître à l’arrondissement.

Le froid extrême des dernières semaines a donné du fil à retordre aux équipes de déneigement. «Il y a eu plus de bris matériel et de pièces cassées», indique-t-elle. Durant les opérations de chargement de neige, des mécaniciens travaillent 24 heures sur 24 à l’arrondissement.

Le redoux attendu au cours des prochains jours devraient faire place à l’apparition de nids-de-poule. Une fois l’opération de chargement de neige terminée, les cols bleus s’affaireront à les colmater.

Cohabitation

Les résidents et automobilistes doivent faire preuve de patience durant les opérations de déneigement. Pour 20 cm d’accumulation de neige, le chargement peut durer environ quatre jours.

Les bris d’équipements, la quantité de précipitations et le trafic peuvent notamment avoir une influence sur la durée de l’opération. «Le travail est fait par des humains et non des machines», souligne Ronald Fitzsimmons, chef de division à l’arrondissement.

Certaines règles peuvent faciliter le travail des équipes, permettant d’accélérer le processus. Les trottoirs doivent être dégagés durant cette période. Il est donc conseillé de placer les déchets ainsi que les bacs de recyclage et de compostage sur le trottoir situé en face.

Afin de faciliter le déblayage des trottoirs, il est recommandé de laisser un espace entre celui-ci et la rue pour permettre aux machineries de bien circuler. Les automobilistes doivent aussi respecter la signalisation en vigueur.

Pour être informé des opérations de déneigement qui se déroulent sur le territoire, les citoyens peuvent consulter l’application Info-Neige MTL.