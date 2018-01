Le conseil de Lachine veut plus de transparence

Le vent de changement continue de souffler sur Lachine après l’élection de la mairesse Maja Vodanovic. D’autres nouveautés ont été apportées aux séances du conseil.

Après avoir décidé en décembre de retirer le «trône» de l’ex-maire Claude Dauphin et d’ajouter les questions du public au procès-verbal, la mairesse de Lachine met en place de nouvelles mesures pour plus de transparence.

Dorénavant, les citoyens peuvent consulter les sommaires décisionnels pour chacun des points à l’ordre du jour des conseils d’arrondissement. Les documents décisionnels sont disponibles sur le site web de l’arrondissement les vendredis précédant les séances.

«Le conseil désir ainsi encourager la participation citoyenne et impliquer les résidents dans les décisions prises par leur arrondissement», fait savoir Mme Vodanovic.

Rappelons que l’élue planche sur la tenue de consultations publiques en amont des grands projets pour Lachine. Plus de détails seront dévoilés prochainement.

Familles

Afin d’accommoder les jeunes familles désirant assister aux séances du conseil, une halte-garderie sera disponible aux enfants de 3 ans et plus à la mairie d’arrondissement. Ce service sera offert gratuitement par la garderie Les amis et moi dans le hall d’entrée de la salle du conseil, de 18h30 à 21h30.

Des changements ont déjà été apportés aux heures des séances ordinaires, qui débutent désormais à 19h, pour favoriser la participation citoyenne, notamment des jeunes parents.

Les sommaires décisionnels sont accessibles au lachine.ca dans la section Mairie d’arrondissement.