Une hausse de taxes similaire à l’inflation à Lachine

La hausse des taxes suit l’inflation dans l’arrondissement de Lachine. Les Lachinois verront leur compte de taxes augmenter de 2,1 % en 2018.

Lachine est le cinquième arrondissement où la charge fiscale est la plus faible, selon le budget de la Ville de Montréal. «C’est 43 $ de plus en moyenne que les résidents devront débourser pour une maison unifamiliale et 14 $ pour un condominium», indique la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Les charges fiscales augmenteront pour les deux tiers des propriétaires résidentiels, alors qu’elles baisseront pour 15 % d’entre eux.

Dans l’ensemble de la Ville de Montréal, les propriétaires devront quant à eux délier les cordons de leur bourse avec une augmentation moyenne de 3,3 %. L’inflation atteindra 2,1 % cette année, selon le Conference Board du Canada.

Le compte de taxes varie d’un arrondissement à l’autre. C’est dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie (+5,6 %), Villeray–Saint-Michel–Parc Extension (+5,4 %) et Outremont (+4,5 %) que la hausse de taxes résidentielles est la plus élevée. À l’inverse, les résidents de LaSalle auront droit à une augmentation de 0,7 %.

Taxes non résidentielles

Les taxes pour les immeubles non résidentiels, c’est-à-dire commerciaux, industriels et institutionnels, augmenteront en moyenne de 2,9 % à Lachine. Pour un tiers des propriétaires, la hausse sera entre 2,5 à 5 %. Toutefois, près de la moitié d’entre eux subiront une augmentation de 5 à 10 %.

Seulement 2,6 % des propriétaires bénéficieront d’une baisse de taxes sur leur compte.

Pour l’ensemble de la métropole, la hausse pour les immeubles non résidentiels s’élève à 3 %. C’est dans Outremont (6,3 %) que cette taxe sera la plus élevée et dans Saint-Laurent (0,9 %) où elle sera la plus faible.

Budget

Le budget présenté par l’administration Plante-Dorais s’élève à 5,5 G$. Il s’agit d’une hausse de 5,2 % par rapport à l’an dernier et la plus forte augmentation depuis 2006.

Des investissements seront réalisés dans le transport en commun avec 27,7 M$ de plus, la sécurité publique avec 25 M$ de plus et les programmes d’habitation pour un montant de 7,4 M$.

Si le budget a fait l’objet de certaines critiques, la mairesse de Lachine estime que les citoyens pourront davantage bénéficier des services, notamment dans la gestion de l’eau. «L’usine de filtration de Lachine pourra profiter de ces investissements», fait-elle savoir.

Le budget déposé par l’administration Plante-Dorais est présentement à l’étude par la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal. Il devrait être adopté lors du conseil municipal du 22 janvier.

Taxe résidentielle

Unifamiliale : 1,3 % (43 $)

Condominium : 0,6 % (14 $)

2 à 5 logements : 2,6 % (91 $)

Pour savoir combien vous paierez en taxes, utilisez le calculateur du Journal Métro.