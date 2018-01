Conseil du 15 janvier en bref

Vieille brasserie

Des travaux seront réalisés à la Vieille brasserie de Lachine afin de la rendre plus accessible et universelle. La firme Ardec Constructions procèdera notamment à l’ajout de nouvelles toilettes et l’installation d’une plate-forme élévatrice au montant d’environ 218 000 $. Le bâtiment patrimonial sera hors service durant la période des travaux, entre le 1er mars et le 15 avril. Datant de 1861, la bâtisse du boulevard Saint-Joseph compte des salles de réception et une terrasse au 2e étage.

Remorquage

Trois remorqueuses provenant de la firme Remorquage Discount procèderont au déplacement des véhicules sur le territoire de Lachine lors des opérations de déneigement. Ce contrat de près de 44 000 $ inclut la fourniture des remorqueuses ainsi que la main d’œuvre. Les véhicules en infraction doivent être déplacés avant le début des opérations de déneigement, notamment pour assurer le bon fonctionnement et éviter les délais supplémentaires.

Étude

Une étude géotechnique et environnementale sera réalisée sur six tronçons de l’arrondissement, qui subiront une reconstruction complète dans le cadre du Programme de réfection routière de l’arrondissement de Lachine. Cette étude réalisée par Geninovation au coût de 38 600 $ servira notamment à l’élaboration des plans et devis. Le remplacement des conduites souterraines, la réfection de la structure de chaussée et des travaux connexes doivent être effectués.

Aréna Martin-Lapointe

L’arrondissement de Lachine a donné le feu vert pour le dépôt du projet de réfection de l’aréna Martin-Lapointe au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Le système de réfrigération, actuellement à l’ammoniac, doit notamment être remplacé afin d’augmenter la sécurité et le rendre conforme aux systèmes normalisés de la Ville de Montréal.

Circulation

Plusieurs recommandations émises par les membres du comité de circulation en décembre ont été approuvés par les élus. Les panneaux réservant des espaces pour les taxis sur la 44e Avenue, au nord de la rue Broadway, seront retirés. La demande d’installation de feux de circulation à l’intersection de la rue Victoria et 18e Avenue a pour sa part été refusée.

Quartier Saint-Pierre

Une convention a été signée entre la Ville de Montréal et le comité de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Saint-Pierre. La ville-centre a accordé une contribution financière de 40 000 $ à l’organisme afin de poursuivre ses actions, notamment pour désenclaver le secteur et augmenter le sentiment de sécurité ainsi que pour impliquer les citoyens dans diverses activités et événements. Cette somme s’ajoute au 96 000 $ accordé par la ville-centre en avril.

Nomination

La mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, siègera sur le conseil d’administration de PME MTL West Island. L’organisme de développement économique dessert le territoire de Dorval, Dollard-Des-Ormeaux, Beaconsfield, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, Senneville, Baie-D’Urfée ainsi que des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Lachine.