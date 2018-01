Lachine commémore la tuerie de la Grande Mosquée

Un rassemblement est prévu à Lachine afin de souligner le triste anniversaire de la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, qui a fait six morts et cinq blessés graves il y a un an.

En plus de commémorer le souvenir des victimes, le comité Nous sommes tous nous/We are All Us, représenté par toutes les communautés, confessionnelles ou non, veut marquer son opposition au racisme et aux crimes haineux.

Le rassemblement se tiendra ce dimanche, de 14h à 15h, au parc Stoney-Point, à Lachine. L’événement se poursuivra à la mosquée de Dorval, où une vigile à la chandelle est prévue.

Au lendemain de la tragédie, une centaine de résidents de tout l’Ouest-de-l’Île s’étaient réunis au lieu de culte du boulevard Neptune en solidarité aux musulmans de la province. Une vingtaine de musulmans assistent en moyenne aux prières chaque jour à la mosquée de Dorval.