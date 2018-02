Le Festival d’hiver de Dorval est débuté

La Cité de Dorval s’animera au cours des prochains jours avec la tenue du Festival d’hiver. Les Dorvalois pourront s’amuser en plein air avec une panoplie d’activités.

C’est hier que les festivités ont été lancées avec le couronnement de la reine et du roi au centre communautaire Sarto-Desnoyers.

En plus d’activités de patinage et de glissade à l’aréna Dorval cet avant-midi, la population pourra assister ce soir à la Soirée comédie, présentée en anglais au centre de l’Association des citoyens de Pine Beach.

La traditionnelle Soirée Klondike sera de retour demain au centre aquatique et communautaire Surrey avec des jeux et des prix pour les enfants.

Cirque

Une journée sous le thème du cirque est prévue samedi au complexe aquatique et sportif de Dorval, avec la mascotte Jet. Tyrolienne, glissade géante, montagne russe virtuelle, tours de calèches et musique attendent petits et grands.

Le spectacle familial Le cirque nez à nez mettra en vedette Mlle Odette et M. René, un clown au grand cœur, dans mille et une situations burlesques.

Le premier Défi de district de Jet réunira les membres du conseil municipal et la royauté du festival. L’aréna Dorval accueillera le spectacle du Club de patinage artistique de Dorval et la Coupe du maire, joute Novice B.

Les festivités prendront fin avec la journée Super Jet à la rescousse, alors que les jeunes pourront rencontrer des super héros et jouer à des jeux vidéo. Diverses activités et des parties de hockey des Timbits seront aussi présentées.

La soirée du hockey à Dorval se tiendra le 3 mars avec la diffusion sur écran géant du match opposant les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston.

Plus d’infos sur ville.dorval.qc.ca