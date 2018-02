Que faire pendant la relâche?

La semaine de relâche, qui se déroule du 3 au 11 mars, est l’occasion pour les Lachinois de faire une foule d’activités hivernales et familiales, sans avoir à quitter l’arrondissement.

Les amateurs de ski de fond pourront profiter des sentiers du Grand Sud-Ouest. La piste La Riveraine, avec son parcours de 21,3 kilomètres aménagé sur le bord de l’eau, traverse les berges de LaSalle. Débutant au parc Summerlea à Lachine, le trajet traverse le parc René-Lévesque et prend fin au parc Arthur-Therrien à Verdun.

Les arénas Martin-Lapointe et Pierre «Pete» Morin ouvriront leurs portes aux amateurs de sports sur glace. Des activités telles que du patinage libre et du hockey seront offertes dans les huit patinoires extérieures de Lachine. Il sera aussi possible de glisser sur l’anneau de glace aménagée au parc de la Marina d’escale.

Petits et grands pourront retrouver leur cœur d’enfant en glissant aux parcs Grovehill et Michel-Ménard. Les plus frileux pourront quant à eux rester au chaud et profiter du bain libre à la piscine intérieure du Collège Sainte-Anne.

Bibliothèques

Pendant que certaines activités pour adultes font relâche, les activités pour enfants sont bonifiées aux bibliothèques Saul-Bellow et Saint-Pierre. Jeux, films, bricolages, origami et contes figurent notamment au programme.

Dans le cadre du festival Montréal joue, toute la famille pourra participer à la création d’une œuvre collective qui célèbre le jeu autour du monde, le 3 mars, à 14h, à la bibliothèque Saul-Bellow.

L’équipe de la boutique de jeux Ludold débarquera à la bibliothèque Saul-Bellow le 8 mars, de 14h à 17h, avec une foule de jeux à découvrir en famille ou entre amis.

Les enfants de 9 à 13 ans pourront laisser aller leur créativité et créer leur propre sculpture sur ordinateur. Un atelier de fabrication de créature imaginaire avec Sculptris sera offert le 9 mars, à 13h, à la bibliothèque Saul-Bellow.

Spectacles pour enfants

Les jeunes pourront chanter et danser au rythme de la musique de Jennifer Gasoi, le 4 mars, à 14h, à la bibliothèque Saul-Bellow. L’artiste originaire de Vancouver a produit deux albums pour enfants et un livre audio Blue and red make purple.

La salle de spectacle L’Entrepôt présentera gratuitement le chant de l’Alouette aux enfants de 6 à 12 ans, le 6 mars, dès 13h30. Quatre artistes feront revivre les chansons qui ont marqué le début de l’histoire du Canada, où de nombreuses familles sont venues s’établir en Nouvelle-France.

Joujouthèque

Les familles pourront profiter du prêt de jouets et de jeux libres le 10 mars, de 9h à midi, ainsi qu’une activité animée de 10h à 11h, au COVIQ, situé sur la rue Duff-Court.

La joujouthèque est aussi disponible sur appel pour le prêt de jouets.

