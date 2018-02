Du nouveau au marché de Lachine

Le Marché Station Angus peaufine ses derniers préparatifs. Le nouvel épicier, établi au Marché de Lachine, devrait ouvrir ses portes d’ici deux semaines.

Environ six mois après la fermeture de la Fromagerie Atwater, le plus vieux marché public de Montréal renouera avec sa clientèle. Les produits du Marché Station Angus s’ajouteront à ceux offerts par Gaufrabec, Le Café du marché ainsi que les maraîchers présents à l’extérieur durant la saison estivale.

Les clients trouveront notamment des repas préparés sur place, des charcuteries fines, des fromages, des marinades ainsi que des fruits et des légumes. Une sélection de bières de microbrasseries sera aussi proposée.

«On retrouvera beaucoup de produits du Québec. Pour moi, c’est important d’offrir des produits locaux, soutient le nouveau propriétaire, Lorne McBride. On trouvera des produits de qualité, accessibles pour tous.»

Deuxième famille

Lorne McBride, qui a été séduit par l’ambiance chaleureuse et le fort sentiment d’appartenance à Lachine, est enthousiaste à l’idée de rencontrer les clients. En plus d’assurer des produits de qualité, il compte offrir un service personnalisé.

«Pour moi, ici, c’est le cœur de Lachine. Les personnes qui entrent au marché, c’est comme ma deuxième famille», indique l’homme de 52 ans.

Le sympathique épicier est d’ailleurs bien connu dans l’arrondissement de Verdun, où il a travaillé pendant 18 ans comme boucher au Marché Tondreau.

Incontournable

Avec son associé Brahm Aronovitch, Lorne McBride a refait une beauté à la bâtisse de la rue Notre-Dame. Des rénovations ont été réalisées à l’intérieur du bâtiment.

Les propriétaires ont reçu un coup de pouce avec l’octroi de subventions provenant du PRAM-Commerce et du Centre local de développement (CLD) Lachine, notamment pour les travaux effectués à la bâtisse.

L’arrondissement de Lachine est propriétaire du Marché de Lachine. La location est toutefois sous la responsabilité de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal.

Le nouveau design intérieur, tout comme les mobiliers et la décoration, rappelle une station de train. Les propriétaires du Marché Station Angus souhaitent que leur commerce devienne un arrêt incontournable à Lachine.

Historique

Le marché de Lachine a vu le jour en 1845, sur le site où est maintenant établi l’hôtel de ville de Lachine. Les installations ont été détruites par un incendie en 1866. Quarante ans plus tard, le plus vieux marché de Lachine renaît sur la rue Notre-Dame. Malgré la désindustrialisation et l’arrivée des établissements d’alimentation de grandes surfaces, le marché est toujours présent dans le paysage lachinois. Depuis 2004, il est ouvert à l’année.