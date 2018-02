Ils sortent à peine du four

Ils sont beaux, jeunes et talentueux. Ils sont les plus récents lauréats du Concours de musique du Canada et seront en spectacle à l’Entrepôt ce dimanche, dans la cadre de la série Notes et brioches, en collaboration avec Les concerts Lachine.

Ces jeunes prodiges sauront vous émouvoir. Seront-ils les dignes descendants du pianiste André Laplante ou de la mezzo-soprano Marie-Nicole Lemieux? Eux aussi furent lauréats du Concours de musique du Canada, l’un des plus anciens et des plus prestigieux concours de musique au Canada.

Le coût du billet est de 5 $ et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Les billets seront en vente sur place le matin même, à partir de 9 h. Le service de brioches et café débute à 10 h 30.

Notes et brioches, dimanche 18 février, 11h. L’entrepôt (2901, boulevard Saint-Joseph).