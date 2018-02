Un docu-fiction pour relancer une enquête

L’histoire de Tammy Leaky fait l’objet d’un documentaire par le réalisateur Stéphan Parent, qui souhaite relancer l’enquête sur l’enlèvement et le meurtre de la fillette, près de 37 ans plus tard.

Le 12 mars 1981, le corps de Tammy Leaky est retrouvé, en soirée, dans un champ près de la rue Lindsay, à Dorval. La jeune fille de 12 ans a été agressée sexuellement, battue et étranglée.

Plus tôt dans la journée, la fillette rendait visite à sa grand-mère, sur la rue Ryde, à Pointe-Saint-Charles. Elle est disparue après s’être rendue au dépanneur pour acheter du lait et des bonbons. Sa mère a retrouvé ses lunettes sur le chemin emprunté par la jeune fille.

Des scènes de reconstitution ont été tournées en octobre sur la rue Lindsay et la 55e Avenue, où le corps de Tammy Leaky a été retrouvé par un passant.

Irrésolus

L’enlèvement et le meurtre de Tammy Leaky figurent dans la série web Irrésolus, qui s’intéresse à plusieurs cas de disparitions et de meurtres non résolus à Montréal. Le docu-fiction présentera de véritables scènes de crime.

«Il y aura la description d’un suspect dans cette affaire et les déclarations de témoins. Des informations encore inconnues du public. C’est une mise à jour dans ces cold cases puisque les informations autour du dossier datent de très longtemps», fait savoir le réalisateur.

Sur des crimes non résolus ou des enlèvements, Stephan Parent a également travaillé sur Novembre 84 et Sept femmes.

Il a aussi voulu porter l’histoire de Cédrika Provencher à l’écran, mais le père de la fillette disparue le 31 juillet 2007 a envoyé deux mises en demeure au cinéaste et son acolyte Ugo Fredette. Le père de Cédrika ne voulait pas nuire à l’enquête, alors que le documentaire devait d’abord permettre de retrouver l’enfant. Les ossements de la fillette ont été découverts en décembre 2015.

Le premier épisode de la série Irrésolus devrait être diffusé en mars sur YouTube ainsi que sur la page Facebook de la série.

Toute personne détenant des informations en lien avec l’enlèvement et le meurtre de Tammy Leaky peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Pour plus d’infos facebook.com/irresolus.info