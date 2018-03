La féminité contre la maladie

Survivante d’un cancer du sein, Naoual Naji organise le Défilé de l’Espoir. À l’initiative de la Lachinoise, des femmes touchées par la maladie défileront ce week-end, à Montréal.

Des femmes de tous âges et de toutes origines se mettront dans la peau de mannequins le temps d’une soirée. «On ne choisit ni la taille, ni la beauté, ni la religion, ni la nationalité. Ce sera leur journée», fait savoir l’organisatrice, qui a subi des traitements de chimiothérapie et une mastectomie par le passé.

Au cours de la journée, les femmes se feront dorloter et seront vêtues de tenues traditionnelles marocaines. «Ce sont de belles tenues avec des couleurs et des perles, qui évoquent la vie et la féminité», indique l’ex-mannequin d’origine marocaine.

Sous une musique enjouée, une vingtaine de participantes monteront sur la scène, devant familles et amis. Des enfants défileront également au nom de leur mère atteinte du cancer.

«Tu vois le sourire dans le visage de la femme, surtout lorsque celle-ci a perdu ses cheveux à cause des traitements de chimiothérapie ou a subi une ablation du sein. C’est très émouvant, soutient Mme Naji. Je suis passé par là, et je sais ce que c’est. J’ai perdu mes cheveux, ma féminité et l’espoir.»

Rêve

Naoual Naji a eu l’idée d’organiser un défilé lorsqu’elle combattait la maladie. «J’en ai discuté avec d’autres femmes dans la salle d’attente à l’hôpital. Le fait de commencer à rêver, ça m’a beaucoup aidé à dépasser ma tristesse et mon désespoir. Ça m’a sorti de mon épreuve», confie la mère de deux enfants.

Engagée dans la lutte contre le cancer, la Lachinoise fait aussi partie de l’équipe de bateau-dragon Power of The Dragon, formée de femmes touchées de près ou de loin par le cancer.

Armée de sa joie de vivre et de son sens de l’humour, la femme de 46 ans espère égayer le quotidien d’autres femmes, et même au-delà des frontières, faisant voyager le Défilé de l’Espoir entre le Maroc et le Canada.

La 7e édition du Défilé de l’Espoir, animé par Hiba El Aidi, aura lieu le 3 mars à l’Hôtel Espresso, à Montréal. L’événement est organisé en partenariat avec la Fondation CURE, qui fournit des fonds pour la recherche fondamentale et clinique sur le cancer du sein.