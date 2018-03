Beach party à Dorval

Les Dorvalois pourront se sentir en vacances sans même avoir à prendre l’avion.

Le Complexe aquatique et sportif de Dorval transportera petits et grands dans une ambiance exotique avec entre autres de petits bateaux, des ballons de plage et de la musique.

Des jeux ainsi que de la barbe à papa et des cornets glacés seront offerts ce vendredi 9 mars.

Pour plus d’infos ville.dorval.qc.ca