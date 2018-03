Conseil du 12 mars en bref

Opérations de déneigement

L’hiver n’est pas encore terminé et l’arrondissement de Lachine a dû autoriser un montant supplémentaire de près de 116 000 $ à la firme Pépinière et paysagiste Marina pour louer trois niveleuses. Une somme additionnelle de 29 000 $ à Remorquage Discount permettra la location de trois remorqueuses pour déplacer les véhicules contrevenant à la signalisation en vigueur lors des opérations de déneigement.

Sols contaminés

Les bris d’aqueduc réparés par l’arrondissement cet hiver ont généré une grande quantité de terre ne pouvant être réutilisée. Environ 4 500 tonnes de sols contaminés, présentement entreposées dans la cour du centre technique des travaux publics, seront transportées au Complexe environnemental Saint-Michel et au site de Englobe Corp. Un contrat de 46 000 $ a été octroyé à la firme Transvrac Montréal Laval pour effectuer le transport dès la fin mai.

Nettoyage des berges

Afin de préserver les activités nautiques à Lachine, les rives et le canal seront nettoyés entre la mi-mai et le début septembre. Bio service Montréal a obtenu un contrat de 38 000 $ pour enlever les algues et les débris, tels que les poissons morts et les branches d’arbres. L’équipe procédera également au nettoyage des abords de la prise d’eau menant à l’usine de filtration pour minimiser les risques d’obstruction.

Emprunts

Les élus ont autorisé un emprunt totalisant environ 3,5 M$ pour réaliser des travaux prévus aux programmes de réfection routière, de réaménagement de parcs anciens et de protection des bâtiments municipaux. Ces travaux comprennent entre autres les bordures et les trottoirs, la fondation de chaussée et le pavage ainsi que la signalisation.

Signalisation

Neuf places de stationnement situées à proximité du Marché de Lachine seront limitées à 60 minutes, de 7h à 21h, de la fin décembre à la fin mars. À la suite d’une demande du Marché Station Angus, deux panneaux seront installés sous la marquise du marché public.

Centre de tri

Le conseil a approuvé le plan d’implantation et d’intégration architecturale visant la construction d’un nouveau centre de tri de matières recyclables sur le terrain situé au coin des rues Fairway et François-Lenoir, à Lachine. Ce dernier autorise le non-remplacement de tout arbre abattu par la plantation d’un nouvel arbre de même espace, un nombre de cases de stationnement inférieur à celui exigé, trois quais de chargement au lieu de deux ainsi que l’installation d’un panneau solaire sur la partie supérieure d’une façade du bâtiment.

Entente

Une nouvelle entente a été conclue entre l’arrondissement et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Celle-ci prévoit un crédit de 576 000 $ pour l’utilisation des locaux de la CSMB par les citoyens. L’arrondissement compte améliorer l’accès aux salles, terrains et équipements afin de diversifier les activités offertes. De plus, certains tarifs ont été ajustés à la baisse et d’autres ont légèrement augmenté. Aucune augmentation n’est à prévoir pour les cinq prochaines années.