Dans le cadre de la série de spectacles Les Incontournables, la chanteuse Sylvie Desgroseilliers présentera Femmes de Soul/Women of Soul avec ses musiciens, Frantz-Lee Léonard (batterie), Ralph Télémaque (Clavier) et Samuel Léonard (basse et direction musicale) au cabaret du centre culturel Peter B. Yeomans.

Sylvie Desgroseilliers rend hommage aux grandes chanteuses noires qui ont marqué leur époque, Joséphine Baker, Celia Cruz, Aretha Franklin, Tina Turner et la regrettée Whitney Houston. «Toutes ces femmes ont changé ma vie. J’ai fait des recherches et visionné des biographies. Je parle également d’elles. Les medleys sont uniques, songés, bien montés et me ressemblent », précise la chanteuse.

De toutes les femmes à qui elle rend hommage dans Femmes de Soul, elle aurait surtout aimé connaitre et rencontré Joséphine Baker. «Quelle femme courageuse, avant-gardiste, talentueuse, première star internationale. Elle a traversé l’océan et est devenue l’artiste américaine la plus connue en Europe, même de toute la planète. Ne pouvant avoir d’enfants, elle en a adopté 12. Elle était remarquable et unique», ajoute Sylvie Desgroseilliers.

Puisque le nombre de places est limité, seulement 80 en formule cabaret, il est suggéré de réserver le plus rapidement possible.

Femme de soul/Women of Soul. Vendredi 6 avril, 20 h. Centre culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin du Bord-du-Lac).

