Un budget participatif pour Lachine

L’arrondissement de Lachine met en place un budget participatif de 25 000 $. Les citoyens pourront proposer des projets culturels, communautaires ou sportifs.

Les organismes à but non lucratif et les citoyens peuvent soumettre des demandes avant le 30 avril. Les projets admissibles seront ensuite soumis à un vote en ligne, du 14 au 25 mai.

Les projets retenus seront dévoilés lors du conseil d’arrondissement du mois de juin.

Plus d’infos sur lachine.ca