Conseil de Lachine en bref

Mardis Cyclistes de Lachine

L’organisme à but non lucratif Cyclo-Club Lachine obtient un soutien financier de 10 100 $ ainsi qu’un soutien technique matériel et logistique de l’arrondissement pour la tenue de l’événement sportif Les Mardis Cyclistes de Lachine. La course de type critérium sera présentée tous les mardis pendant 10 semaines. La 41e édition débute le 5 juin. La grande finale est prévue le 14 août.

Cadets-policiers

Quatre cadets-policiers sillonneront l’arrondissement à vélo pour une durée de 12 semaines. Ils seront présents sur les voies cyclables, les parcs, les espaces verts et divers événements, du 3 juin au 26 août. Un montant de 44 000 $ a été accordé au Service de police de la Ville de Montréal pour leur embauche.

Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine

Des actions seront réalisées pour améliorer le sentiment de sécurité des Lachinois. La Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine a reçu une contribution financière de 32 500 $ dans le cadre du Programme de sécurité urbaine.

Entretien

L’arrondissement a octroyé un contrat d’environ 261 800 $ à Les entreprises Bergeron-Mineau pour des services d’entretien des espaces verts et de tonte de gazon pour les années 2018, 2019 et 2020.

Paniers à rebuts

Des paniers à rebuts, destinés aux déchets et aux matières recyclables, feront leur apparition d’ici novembre dans divers espaces verts de l’arrondissement, dont les parcs Pominville, Village Saint-Louis et certains parcs riverains. Une dépense de 53 000 $ a été accordée dans le cadre d’un contrat avec le Service du matériel roulant et des ateliers de la Ville de Montréal pour la fourniture de mobilier urbain.