Lachine fait appel à des agents de sécurité

Afin de rendre ses lieux publics davantage sécuritaires, l’arrondissement de Lachine compte engager des agents de sécurité.

L’arrondissement a octroyé un contrat à la Société Générale de Surveillance et d’Investigation pour des services d’agents de sécurité au montant de 118 500 $ afin d’assurer la sécurité des citoyens.

Depuis quelques années, des bâtiments municipaux sont notamment la cible d’actes de vandalisme, d’intimidation, de flânage, de vols et de menaces envers le personnel et les utilisateurs.

Les agents de sécurité seront notamment présents après les heures de classe et les fins de semaine à la bibliothèque Saul-Bellow ainsi qu’aux arénas Pierre «Pete» Morin et Martin-Lapointe. Présentement, seul un col bleu assure la surveillance de ces lieux et doit fréquemment avoir recours aux services des policiers.

Des effectifs seront appelés lors des locations de salles à la Vieille brasserie et à la Maison du brasseur, en fin de soirée. Un agent de sécurité sera aussi requis lors de divers événements organisés par l’arrondissement.