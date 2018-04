Fermetures nocturnes à l’échangeur Dorval

Un tronçon de l’autoroute 520 sera fermé complètement la nuit entre le 11 et le 24 avril afin de procéder à l’installation des poutres du nouveau pont d’étagement Michel-Jasmin.

S’inscrivant dans le projet de réaménagement de l’échangeur Dorval, le projet de 5,6 M$ amorcé le 30 novembre 2016 poursuit sa progression.

«Ça se passe bien. Les gens vont voir tranquillement de l’évolution avec l’installation des poutres», explique le porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Martin Girard.

Cependant, des entraves seront nécessaires sur l’autoroute 520, soit entre le rond-point Dorval et l’avenue Marshall en direction est et entre la sortie numéro 1-E et le rond-point Dorval.

Les automobilistes seront redirigés selon des détours balisés. «Pour se rendre à l’aéroport, c’est certain par contre que c’est plus facile de passer par l’A-20 et de prendre les nouveaux liens directs, les nouveaux accès ayant été construits », recommande M. Girard.

De plus, la circulation pourra se faire sans entrave durant le jour, le pont actuel étant toujours en fonction.

La reconstruction du pont d’étagement, assurée par le groupe TNT, devrait se conclure au courant de l’année, à une date qui reste à être déterminée, avec la démolition du pont en usage actuellement. La nouvelle structure sera en mesure d’assurer une circulation à double sens permettant un meilleur accès à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau.

Les voies du chemin de fer situées sous le pont, pour leur part, ne seront pas affectées par les travaux.

La fin de l’ensemble du chantier de réaménagement de l’échangeur Dorval, au coût de 344,2 M$, est quant à lui prévu pour 2019.



Horaires des fermetures:

• Dimanche au mercredi: 21h à 5h30

• Jeudi: 21h30 à 5h30

• Vendredi: 21h30 à 7h

• Samedi: 21h30 à 8h