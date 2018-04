Une affaire de famille

Le sport et la compétition font partie du quotidien de la famille Rouleau. Mia et Laurent ne comptent plus les heures passées à s’entraîner avec le Club Gymnitours de Lachine, à vivre leur passion.

La sœur s’exprime par la gymnastique artistique et le frère par le trampoline. «On s’encourage tous les deux. C’est difficile de se comparer puisqu’on ne fait pas le même sport», soutient la jeune fille de 12 ans.

L’aînée de la famille, Mia, s’est classée en 6e position en gymnastique artistique féminine au Québec. L’élève du Collège Saint-Louis participera d’ailleurs à la Coupe provinciale, du 11 au 13 mai, à Drummondville. «J’espère être dans le top 5», indique-t-elle.

Laurent figure au troisième rang provincial de sa catégorie au trampoline. Le garçon de 10 ans participera aux Championnats québécois de gymnastique artistique et sports de trampoline, qui accueillera les 800 meilleurs gymnastes du 27 au 29 avril, à Gatineau.

Il pourrait prendre part à la finale de l’est du Canada.

Discipline

Horaires, déplacements et logistique familiale offrent tout un défi aux parents.

Mia prend part à quatre entraînements par semaine, totalisant 16 heures. «La gymnastique m’a beaucoup aidée à être persévérante. Ça m’aide aussi à m’organiser avec mes devoirs», soutient l’adolescente qui a fait ses débuts à l’âge de 3 ans.

Elle pratique ses mouvements sur les différents appareils les lundis, mercredis, jeudis et dimanches au Collège Sainte-Anne.

Laurent s’entraîne quant à lui sept heures par semaine, les lundis, jeudis et samedis.

«J’aime ça. Ça m’apporte du plaisir», commente l’élève de l’école des Berges-de-Lachine, qui admet avoir une préférence pour les figures libres plutôt que celles imposées, devant les juges.

D’ici les prochaines compétitions, Mia et Laurent mettront les bouchées doubles afin de bondir vers le podium.