Cinq nouveaux projets communautaires à Lachine

L’arrondissement de Lachine adoptera lundi cinq nouveaux projets communautaires pour lutter contre l’isolement et la pauvreté.

Une épicerie sociale, un réseau d’entraide entre les citoyens, de l’accompagnement pour lister les logements insalubres, un service d’accueil pour demandeurs d’asile et des événements festifs pour favoriser le maillage interculturel de l’arrondissement seront développés dans les prochains mois dans le quartier. Tous ces projets seront approuvés lundi par le conseil d’arrondissement, composé uniquement d’élus de Projet Montréal.

«Les organismes communautaires de Lachine continuent d’innover dans leurs programmes qui sont nécessaires pour favoriser le vivre ensemble et le partage », a souligné la mairesse Maja Vodanovic, par voie de communiqué.

Ces organismes ont été financés par l’entente Ville-MTESS 2013-2018. Celle-ci, mise en place après le Sommet de Montréal en 2002, vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le financement de projets communautaires à vocation sociale et inclusive. La Ville dispose d’une enveloppe de 9M$ par année, confiée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).