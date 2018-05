Le Marché Saint-Pierre ferme ses portes

Présent dans le secteur Saint-Pierre depuis 2010, le Marché Saint-Pierre a dû mettre fin à ses activités, faute d’argent.

L’organisme a accumulé une dette de plus de 24 000 $ auprès de l’arrondissement de Lachine en date du 3 mai ainsi qu’une dette d’environ 20 000 $ à d’autres créanciers. Les élus ont mis fin au bail de l’organisme situé sur l’avenue Saint-Pierre. Le montant du loyer s’élevait à près de 20 000 $ par an.

Les actifs du Marché Saint-Pierre, évalués à 15 000 $, ont été récupérés pour compenser pour le loyer impayé. L’arrondissement a aussi mis la main sur les équipements de l’organisme, souhaitant préserver ce type de services dans le quartier.

«Nous sommes conscients et concernés par la question alimentaire dans le secteur Saint-Pierre et cherchons activement une solution fiable et durable pour pallier au manque constaté. Les citoyens du quartier ont besoin d’un service avec un volet éducatif populaire en matière de sécurité alimentaire», a fait savoir la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

En janvier 2017, l’organisme est devenu autonome. Auparavant, le projet était porté par Revitalisation Saint-Pierre (RUI). Une entente était survenue entre les deux entités afin d’obtenir la séparation légale et financière.

Perte de services

Les résidents du secteur Saint-Pierre et des environs devront composer avec la perte de ce service alimentaire d’ici la réouverture des locaux. Des fruits et les légumes frais, des denrées non périssables et des produits de base à prix abordables étaient notamment offerts dans ce quartier qualifié de désert alimentaire.

Ateliers de cuisine, participation aux fêtes de quartier et ateliers collectifs ont entre autres permis de contribuer aux saines habitudes de vie des citoyens. Pas moins de 10 000 plats étaient vendus chaque année.

Il y a un peu plus d’un an, le Marché Saint-Pierre a lancé l’initiative «Marché à vos portes» afin de distribuer des fruits et des légumes ainsi que des mets préparés dans des résidences pour aînés dans l’arrondissement de Lachine.

Une dizaine de personnes œuvraient pour le Marché Saint-Pierre.