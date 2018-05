Conseil de Lachine en bref

Travaux de briquetage et maçonnerie

Les élus ont mis terme à un contrat s’élevant à 242 750 $, octroyé à l’entreprise JBA Le Restaurateur, pour des travaux de briquetage et maçonnerie sur demande dans les édifices, les stationnements et les parcs. Aucun paiement n’avait été versé. Des documents fournis par l’entrepreneur étaient manquants pour commencer le contrat, malgré des appels téléphoniques et des courriels de l’arrondissement.

Saison hivernale 2018-2019

Lachine a renouvelé les contrats octroyés à Pépinière et paysagiste Marina ainsi qu’à Entreprise Vaillant pour la location de trois niveleuses avec opérateur au montant total de 160 700 $. Le contrat octroyé à 9183-0703 Québec et les trois contrats octroyés à Pépinière et paysagiste Marina pour le déblaiement de la neige dans les stationnements municipaux et les ruelles sont renouvelés au montant totalisant 136 700 $.

Bornes d’incendie

Sur les 900 bornes d’incendie présentes sur le territoire de Lachine, près de la moitié seront restaurées. L’entreprise Multi-Sport Synthétique a été mandatée au montant de 28 000 $ pour des travaux de numérotation pour 50 bornes d’incendie ainsi que de peinture et numérotation pour 400 bornes d’incendie. Ces travaux, qui permettront de les rendre facilement visibles et de prolonger leur durée de vie, auront lieu en début juin pour une durée de trois semaines.

Marquage de la chaussée

Les élus ont octroyé un contrat de 191 400 $ à Entreprise T.R.A. pour le marquage de la chaussée, en juin et en juillet. Ces travaux comprennent notamment les lignes pour la circulation, les traverses piétonnières ainsi que les inscriptions à l’approche des zones de parcs ou scolaires.

Événements

L’exposition annuelle de voitures Les Belles d’autrefois sera de retour sur la rue Notre-Dame le dimanche 3 juin, de 10h30 à 15h30. Plus d’une centaine d’automobiles de différentes époques seront à l’honneur. En cas de pluie, l’exposition sera remise au 8 juillet. L’Association centre-ville de Lachine a reçu un coup de pouce financier de 13 500 $ pour la tenue de cet événement ainsi que la fête de l’Halloween.

Éclairage

L’entreprise Michel Guimont Entrepreneur Électricien effectuera le remplacement des unités d’éclairage de rue en mauvais état dans l’arrondissement, entre juin et septembre. Le contrat de 347 500 $ inclut le remplacement des unités d’éclairage et des contrôleurs.