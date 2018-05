Montant record pour la Fondation de l’Hôpital de Lachine

Le gala-bénéfice Cinco de Mayo de la Fondation de l’Hôpital de Lachine a permis d’amasser un montant record de 115 000 $. Cette somme permettra d’acheter de nouveaux équipements médicaux pour l’établissement de la 16e Avenue.

«Nous sommes vraiment très fiers d’être le seul hôpital communautaire du Centre universitaire de santé McGill et les fonds amassés vont nous aider à poursuivre notre mission d’offrir des soins de qualité à nos patients», a indiqué Jacques Filion, le président du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital de Lachine, lors de l’événement tenu le 5 mai sous la présidence d’honneur de Luc Maurice, le président du Groupe Maurice.

En plus d’un groupe de mariachi, d’un orchestre et d’un encan silencieux, plus de 430 convives ont pu apprécier les saveurs du Mexique lors d’un souper gastronomique cinq-services concocté par le chef Louis Rodaros de l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport à Dorval.

Le consul général du Mexique, Alejandro Estivill, était notamment présent à cette soirée animée par Sophie Thibault, chef d’antenne chez TVA Nouvelles.