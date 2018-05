Coup de pouce financier au Cercle de Fermières Ville-Saint-Pierre

Afin de poursuivre ses activités et d’acquérir de nouveaux équipements, le Cercle de Fermières Ville-Saint-Pierre a bénéficié d’une subvention de près de 25 000$ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Les membres prendront également part à un projet alliant la couture, le tissage et la technologie, lors d’ateliers multigénérationnels offerts cet automne.

Recrutant des jeunes filles de 14 ans et plus, le Cercle de Fermières Ville-Saint-Pierre souhaite partager des habiletés, favoriser l’inclusion sociale et participer à la vie de la communauté.