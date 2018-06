Du nouveau pour Rues Principales Dorval

Après 22 ans d’existence, Rues Principales Dorval prend un nouveau tournant. L’association, qui a comme mission de soutenir le développement commercial de la Cité, change son nom, son logo et son site Internet.

L’association, qui compte une centaine de membres, a dévoilé un logo aux couleurs vives et en forme de hub, afin de représenter sa proximité avec l’aéroport Montréal-Trudeau. Elle se nomme désormais Commerce Dorval.

«L’enthousiasme revient petit à petit chez nos marchands et chez les investisseurs, qui reconnaissent en Dorval l’immense opportunité commerciale et le profond attachement de la communauté à leurs commerces locaux», souligne Pierre Soucy, le président de Commerce Dorval.

Relocalisation

Il y a plus d’un an, l’association à but non lucratif a entamé un processus de revitalisation commerciale. Les initiatives réalisées afin de redynamiser les artères principales de Dorval semblent déjà porter fruit avec la relocalisation de deux entreprises.

La Girouette Coiffure et Spa déménage de quelques mètres, toujours sur le chemin Bord-du-Lac. Des investissements de 1,5 M$ ont permis à la propriétaire France Flibotte, en affaires depuis 30 ans, d’agrandir son commerce, passant de 45 à 300 m². La Cité a accordé une subvention de 15 000 $ pour la rénovation de la façade et de 2 500 $ pour l’affichage extérieur.

«Tout a été fait et pensé pour le bien-être du client, comme le petit comptoir de restauration offrant sandwiches et pâtisseries ou la présence de tablettes électroniques. En plus du salon de coiffure, un bar à ongles, des soins esthétiques et de massothérapie sont disponibles», fait savoir Mme Flibotte, qui a souligné l’ouverture officielle mardi.

Sun & Moon Yoga a également trouvé pignon sur le chemin du Bord-du-Lac. Soulignant 11 ans d’existence à Dorval, le studio spécialisé en hatha yoga déménage en plein cœur du Village de Dorval. Des cours pour tous niveaux, des ateliers et des formations de perfectionnement pour professeurs de yoga y sont notamment offerts.

«En étant désormais situés au cœur du Village de Dorval, nous participerons très activement aux efforts de revitalisation de notre belle ville pour que notre communauté se développe pleinement», indique la propriétaire et professeure de yoga, Marianne Thorborg.

L’ouverture officielle de Sun & Moon Yoga aura lieu ce samedi de 13h à 16h30. Des cours gratuits seront offerts pendant l’événement.

Pour consulter le nouveau site Internet commercedorval.ca