Lachine commande une étude pour un complexe sportif

Attendu depuis plusieurs années par les Lachinois, le futur complexe communautaire et sportif de Lachine fera l’objet d’une étude. Un contrat de plus de 50 000 $ doit être octroyé à BC2 Groupe Conseil, lors du conseil d’arrondissement lundi soir.

Cette étude, qui sera réalisée de juillet à septembre, portera sur l’identification des besoins, les scénarios d’infrastructures, la programmation architecturale et le mode de gestion du projet.

La population sera sondée sur ses besoins en activités sportives et en services communautaires ainsi que ses attentes en loisirs culturels, récréatifs et socioéducatifs. Les besoins des organismes qui interviennent dans ces domaines seront analysés et les scénarios de réorganisation du parc d’installations et d’équipements seront examinés.

Actuellement, les activités sportives et sociocommunautaires se déroulent dans différents plateaux des équipements municipaux, des institutions scolaires publiques ainsi que dans une institution privée sur le territoire de Lachine. Le centre communautaire Albert-Gariépy accueille pour sa part des organismes communautaires et sportifs.

La désuétude du centre communautaire actuel, le manque de locaux adéquats et l’insuffisance de plages horaires disponibles pour développer l’offre de services sont au nombre des raisons qui amènent l’arrondissement à se doter d’un complexe communautaire et sportif.

Cette étude permettra de finaliser le dossier d’opportunité préliminaire (DOP) afin d’inscrire officiellement le projet dans le calendrier de réalisation des grands projets de la Ville de Montréal.

Besoins

Entre 2011 et 2016, l’arrondissement de Lachine a connu la deuxième plus forte croissance démographique de la Ville de Montréal avec une hausse de 6,9 %. Selon les dernières données du recensement, 2 873 nouveaux résidents se sont installés à Lachine pendant cette période, sans compter les récentes vagues d’immigration.

«Les besoins en infrastructures communautaires et sportives se font de plus en plus pressants, indique la mairesse Maja Vodanovic. Le futur Complexe communautaire et sportif de Lachine permettra de mieux servir les résidents grâce à des aménagements modernes répondant à leurs besoins actuels et en constante croissance.»

L’arrondissement de Lachine estime que la hausse de population se poursuivra au cours des prochaines années, notamment avec le développement de Lachine-Est. «Cette réalisation est primordiale dans le contexte de la planification du secteur Lachine-Est, qui pourrait emmener jusqu’à 10 000 citoyens de plus dans l’arrondissement», mentionne Mme Vodanovic.

À la suite d’une étude réalisée précédemment par la firme Équation Conseil, le secteur de Lachine-Est a été retenu pour l’aménagement du futur complexe. Parmi les scénarios envisagés, un bâtiment existant dans ce secteur pourrait être réaménagé avec un agrandissement potentiel.