Piscines accessibles au parc LaSalle

Si les Lachinois peuvent profiter des piscines extérieures au parc LaSalle dès aujourd’hui, c’est que l’arrondissement de Lachine a finalement reporté les travaux prévus cet été.

Lachine veut offrir des installations aquatiques neuves alliant les besoins des familles et des compétiteurs. «Nous devons prendre plus de temps pour analyser les plans et les devis ainsi que les coûts», indique Sophie Lepage, chargée de communication à l’arrondissement.

Les travaux des installations aquatiques du parc LaSalle pourraient avoir lieu au printemps 2019.

Un bassin multifonctionnel de 25 mètres comprenant 12 couloirs, une section plongeon, une section récréative et une plage d’entrée avec mobilier devaient être aménagées au coût de 4,5 M$.

Ce montant, provenant du Programme aquatique de Montréal (PAM), prévoyait également la rénovation du chalet, du système de filtration et de traitement d’eau ainsi que du système électrique et de ventilation.

La firme Léger & Léger avait sondé la population cet automne afin de recueillir ses commentaires quant à l’élaboration du projet, en raison du mécontentement de citoyens. Sur les quelque 500 personnes contactées, 76 % s’étaient montré en faveur du projet au parc LaSalle.

Skate

En nouveauté cet été, des ateliers et de l’animation sont prévus au parc de skate Pierre-Charron du parc LaSalle.

Les amateurs de planches à roulettes pourront prendre part aux ateliers de perfectionnement gratuits avec un animateur spécialisé tous les mercredis, de 18h à 20h, du 20 juin au 22 août. Un prêt de planche est possible sur place.

Trois partys de skate, avec musique et animations, auront lieu le 8 juillet ainsi que les 5 et 25 août, de 18h à 20h.