Conseil de Lachine en bref

Pavage et trottoirs

Excavation D.D.I procédera à des travaux de réfection de pavage et trottoirs jusqu’en décembre, à la suite de travaux d’aqueduc réalisés sur le territoire de Lachine. Le contrat de 178 000 $ vise à effectuer les travaux dans un court délai.

Puisards et chambres de vanne

Quelque 1 250 puisards seront nettoyés à l’aide d’un camion aspirateur dans différents secteurs de l’arrondissement au cours de la prochaine année. Le contrat de 27 600 $ accordé à Sanivac comprend aussi le test d’écoulement, la disposition des boues recueillies, une inspection sommaire ainsi que la remise d’un rapport avec les différentes anomalies relevées. La firme a aussi reçu un contrat de 43 800 $ pour le nettoyage d’environ 240 chambres de vanne.

Circulation

À la suite des recommandations émises par les membres du comité de circulation, le virage à gauche sera interdit en tout temps aux sorties commerciales sur la rue Victoria, entre les 25e Avenue et 28e Avenue. Une interdiction de stationnement sur le côté sud de la rue Victoria, entre les 34e Avenue et 46e Avenue permettra l’aménagement de bandes cyclables accessibles toute l’année. Dix places de stationnement seront réservées aux voitures électriques en recharge à divers endroits sur le territoire de Lachine.

Mise en demeure

L’arrondissement de Lachine a envoyé une mise en demeure à Groupe ABS et au géologue Robert Marier en raison d’erreurs et d’omissions lors de la surveillance des travaux de Catalogna au parc Pominville. Ce préjudice a engendré des coûts et des dépenses supplémentaires ainsi que des frais de délais de retards s’élevant à près de 115 000 $.

Formation

Des employés de l’arrondissement recevront une formation afin d’améliorer l’expérience client. Un contrat a été octroyé au Collège de Bois-de-Boulogne pour des services de formation au coût de 46 000 $. Au total, 228 employés, majoritairement des cols bleus, seront formés cette année ou début 2019. Les gestionnaires recevront une formation en coaching pour être mieux outillés pour accompagner les employés.

Membre suppléant

Un résident de Lachine pourra siéger comme membre suppléant sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement. Cette personne remplacera les membres du comité absents ou dans l’impossibilité d’agir afin d’assurer l’efficacité du CCU.